Новый экспериментальный театр в Волгограде покинул главный режиссер

Информацию об уходе Владимира Бондаренко информагентству «Высота 102» подтвердила директор НЭТа Ангелина Шершень.





По ее словам, главреж написал заявление об уходе по собственному желанию. Причины его решения Шершень не уточнила. Бондаренко не комментировал ситуацию.





Он работал в Экспериментальном театре с 2019 года. Одновременно Бондаренко был худруком в Молодежном театре, который покинул в прошлом году.





В августе в НЭТе отменили постановку «Страсти по Тилю». В СМИ появилась информация о том, что спектакль попал под цензуру. Однако Шершень подчеркивала, что речь идет о переносе постановки в связи с увольнением двух актрис и сложностями с поставкой светового оборудования. В сентябре спектакль появился в афише.





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