Светлана Лобода полностью отменила концертный тур в Германии

Исполнительница перенесла на неопределенное время мероприятия в рамках благотворительного тура в поддержку Украины. Об этом она рассказала в телеграм-канале.





По словам певицы, причиной отмены стали билеты на концерты в ФРГ. На распечатанных бланках написано неправильное название шоу, а также «указан медиапартнером Первый канал, что не соответствует действительности». Ответственность за печать билетов лежит на организаторах, подчеркнула Лобода.





По этой причине она решила сдвинуть даты выступлений, пока все билеты не заменят. Певица извинилась за доставленные неудобства.





Ранее Лобода назвала себя артисткой № 1 на российской эстраде, что вызвало активные обсуждения в соцсетях. Дрессировщик Эдгард Запашный организовал голосование в своем телеграм-канале, предложив подписчикам выбрать главного артиста в РФ. По числу голосов лидером оказался Григорий Лепс.





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