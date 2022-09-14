В регионах РФ до 5 октября будет проходить просветительская акция в области театрального искусства

14.09.2022

В регионах РФ до 5 октября будет проходить просветительская акция в области театрального искусства

Российское общество «Знание» с 14 сентября по 5 октября 2022 года проведет просветительскую акцию «В первом ряду», в рамках которой деятели культуры проведут 750 лекций, мастер-классов и творческих встреч. Об этом пишет ТАСС. 

Открытие акции состоялось в среду в Театре на Малой Бронной.

«Рад приветствовать вас на запуске такой важной для нас акции „В первом ряду“. <...> Почему просвещение через театры? Театр — тот вид искусства, который без назидательного тона, без навязывания, очень простыми примерами и образами доносит очень важные идеи, мысли, знания. Этой акцией мы хотим вовлечь как можно больше молодых людей в этот вид искусства», — сказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

В пресс-службе общества сообщили, что акция ориентирована на молодежь от 14 до 35 лет.

Фото: Pixabay