Большой театр откроет сезон оперой «Пиковая дама»

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в среду откроет 247-й сезон оперой «Пиковая дама», сообщил ТАСС гендиректор ГАБТа Владимир Урин.

«Оперная труппа откроет наш 247-й сезон 14 сентября спектаклем «Пиковая дама», а балетная труппа — 20 сентября спектаклем «Лебединое озеро», — сказал Урин.





«Пиковая дама» Петра Чайковского — одна из самых известных в мире русских опер. Опера впервые прозвучала 7 декабря 1890 года в Санкт-Петербурге, а уже через несколько месяцев была поставлена на сцене Большого театра в Москве.





Первой балетной премьерой сезона в Большом театре станет «Шопениана» на музыку Фредерика Шопена в хореографии Михаила Фокина и «Большое классическое Па» из балета «Пахита» на музыку Людвига Минкуса.





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