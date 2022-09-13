Вышел тизер сериала «Плейлист» о революции Spotify в музыкальной индустрии

Стриминг Netflix поделился роликом по мини-сериалу, который расскажет историю создания первого музыкального стриминга.





Действие развернется вокруг шведского технопредпринимателя Даниэля Эка и его команды, вместе с которой в начале 2000-х годов он запускает Spotify. Появление сервиса приводит к коренным изменениям в музыкальной сфере во времена расцвета пиратства. Он впервые предлагает жителям разных стран слушать музыку бесплатно и законно.





Главную роль исполнил Эдвин Эндер. Также в касте — Кристиан Хильборг, Гизем Эрдоган и др. Мини-сериал основан на книге «Как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию». Всего в проекте выйдет шесть эпизодов. Сериал снят на шведском языке.





Премьера The Playlist назначена на 13 октября.









Фото: кадр из трейлера сериала «Плейлист»