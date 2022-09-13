Клипы Shaman набрали более 200 млн просмотров на YouTube

Самыми популярными на видеоплатформе оказались ролики к песням «Встанем» (26 млн) и «Я русский» (13 млн), сообщили ТАСС представители артиста.





По их словам, общее число просмотров и прослушиваний треков и клипов Ярослава Дронова на всех онлайн-площадках составило почти полмиллиарда. Отмечается, что автор и исполнитель «стал одним из самых востребованных артистов страны» благодаря интернету.





За три месяца 15 роликов с канала Шамана входили в тренды YouTube в России. На сегодня пять держатся в главном чарте «Россия — 100 лучших клипов».





Дронов широко прославился после выхода песни «Встанем», которую опубликовал в феврале. Позже он выпустил хит «Я русский», который закрепил за ним статус исполнителя патриотических песен. Его стали приглашать на фестивали и телевидение. Кроме того, певец исполнил гимн России в День флага на концерте в Крыму.





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