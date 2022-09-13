Алексей Серебряков появится в новых «Елках» вместо Урганта и Светлакова

Об участии актера в девятом фильме праздничной франшизы сообщила компания-прокатчик «Вольга», передает «АиФ».





Серебряков снялся в одной из новелл комедии-антологии. Персонаж и подробности его истории не раскрываются. Создатели держат в секрете сюжет новой ленты. Известно, что продолжение получила история геймера Феди и его девушки Люси, которые впервые появились в предыдущей части. Всего в фильме будет четыре новеллы.





Комедию сняли Александра Лупашко и Сергей Наумов. За сценарий отвечал Евгений Кулик, исполнивший роль Феди.





Ранее сообщалось, что в новых «Елках» не появятся звезды франшизы Иван Ургант и Сергей Светлаков, игравшие в новелле, которая появлялась в каждой комедии. Позже присоединившийся к проекту Дмитрий Нагиев тоже не участвовал в съемках девятой части. Главной звездой новой картины в СМИ назвали Федора Добронравова.





Премьера «Елок 9» состоится 1 декабря.





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