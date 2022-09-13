Смерть Елизаветы II увеличила число зрителей «Короны» на 800%

Аудитория сериала Netflix о годах правления британской королевы выросла относительно показателей неделей ранее. Об этом сообщил Variety со ссылкой на исследование Whip Media.





Согласно ему, за минувшие выходные количество зрителей «Короны» во всем мире увеличилось в четыре раза. В Британии с 9 по 11 сентября его аудитория выросла на 800% (в 9 раз).





Исторический сериал начинается со свадьбы Елизаветы и Филиппа. В первых двух сезонах королеву играет Клэр Фой. Второй и третий сезоны охватывает период с середины 1960-х годов до начала 1990-х. В роли монархини — Оливия Колман. Последние два сезона расскажут о правлении Елизаветы II на рубеже столетий. В ее образе предстанет Имельда Стонтон.





Производство шоу приостановили после известия о кончине королевы. Елизавета умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.





Пятый сезон The Crown планируют выпустить на Netflix в грядущем ноябре.





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