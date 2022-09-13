«Петербург-концерт» покажет в новом сезоне программу, вдохновленную мифологией Египта

Также в планах — масштабное выступление Всероссийского молодежного оркестра национальных инструментов, в состав которого войдут 80 артистов из 25 регионов страны.





«Осенняя афиша нашей организации насчитывает свыше 200 культурных событий. <...> 18 сентября в Эрмитажном театре мы представляем музыкальную премьеру „Бог Тот. Властелин слова. Повелитель времени“ в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством народного артиста России Сергея Стадлера. В этой программе прозвучат музыкальные шедевры, вдохновленные мифологией и культурой Египта», — рассказала Артюшкина.





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