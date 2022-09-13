«Петербург-концерт» покажет в новом сезоне программу, вдохновленную мифологией Египта

13.09.2022
«Петербург-концерт» — одна из крупнейших государственных концертных организаций в России — представит в новом сезоне премьеру проекта с исполнением музыкальных шедевров, вдохновленных египетской мифологией, а также запустит авторские экскурсии по музыкальным местам города. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина.
Также в планах — масштабное выступление Всероссийского молодежного оркестра национальных инструментов, в состав которого войдут 80 артистов из 25 регионов страны.
«Осенняя афиша нашей организации насчитывает свыше 200 культурных событий. <...> 18 сентября в Эрмитажном театре мы представляем музыкальную премьеру „Бог Тот. Властелин слова. Повелитель времени“ в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством народного артиста России Сергея Стадлера. В этой программе прозвучат музыкальные шедевры, вдохновленные мифологией и культурой Египта», — рассказала Артюшкина.
Фото: Unsplash