Дни культуры и истории Сахалина пройдут в Историческом музее 16-18 сентября

Дни культуры и истории Сахалинской области пройдут в Государственном историческом музее (ГИМ) с 16...
Музыкальный критик исправил ошибки в новых композициях Примадонны отечественной эстрады, которые н...
София Коппола снимет фильм «Присцилла», информирует Deadline. ...
Об участии актера в девятом фильме праздничной франшизы сообщила компания-прокатчик «Вольга», пере...
Выставка работ Сергея Филатова «Я слышу тебя» открылась в Москве. Это совместный проект Московского ...
Дни культуры и истории Сахалинской области пройдут в Государственном историческом музее (ГИМ) с 16...
Музыкальный критик исправил ошибки в новых композициях Примадонны отечественной эстрады, которые н...
София Коппола снимет фильм «Присцилла», информирует Deadline. ...
Об участии актера в девятом фильме праздничной франшизы сообщила компания-прокатчик «Вольга», пере...
Выставка работ Сергея Филатова «Я слышу тебя» открылась в Москве. Это совместный проект Московского ...
Аудитория сериала Netflix о годах правления британской королевы выросла относительно показателей н...
Подать заявку на соискание Russian Creative Awards можно до 16 октября 2022 года, сообщили организ...
Ролик по фильму режиссера «Ла-Ла Лэнда» Дэмьена Шазелла опубликовала компания Paramount на своем ю...
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Шон Леви поделился планами по развитию киновселенной «Очень странных дел» (КВОСД) в беседе с Varie...
Дом купца Григория Тетюшинова, памятник деревянного зодчества, являющийся объектом ку...
Исполнитель обвинил представителей телеканала и лично шоумена в нарушении авторских прав. Об этом ...
Самый крупный муниципалитет России Балашиха отмечает День города 17 сентября. Для жителей будут ор...
Премьеру музыкальной драмы «Маскарад» по мотивам одноименной пьесы Михаила Лермонтова впервые покажу...
По его словам, отечественных гениев культуры и искусства невозможно нивелировать «каким-то указом»...
Всего на конкурс решений индустриального дизайна было подано более 300 заявок от авторов из 68 рег...
13.09.2022