Дни культуры и истории Сахалина пройдут в Историческом музее 16-18 сентября

13.09.2022

Дни культуры и истории Сахалина пройдут в Историческом музее 16-18 сентября

Дни культуры и истории Сахалинской области пройдут в Государственном историческом музее (ГИМ) с 16 по 18 сентября в ходе выставки «Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время», сообщает пресс-служба институции.

«Большая культурная и образовательная программа включает мероприятия из нескольких тематических блоков», — уточняют в музее.

Будут проведены уроки по национальной вышивке и резьбе по дереву и по созданию берестяных сувениров и изделий из рыбьей кожи, а также занятия по игре на национальных инструментах.

Также запланированы экскурсии и концертная программа.

Фото: Unsplash