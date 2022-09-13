Дни культуры и истории Сахалина пройдут в Историческом музее 16-18 сентября

«Большая культурная и образовательная программа включает мероприятия из нескольких тематических блоков», — уточняют в музее.





Будут проведены уроки по национальной вышивке и резьбе по дереву и по созданию берестяных сувениров и изделий из рыбьей кожи, а также занятия по игре на национальных инструментах.





Также запланированы экскурсии и концертная программа.





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