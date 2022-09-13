Ушел из жизни уличный и фешен-фотограф Уильям Кляйн

Кляйн специализировался на спонтанной портретной съемке. Он применял высококонтрастные черно-белые широкоугольные объективы и переэкспонированные негативы. В связи с этим даже статичные объекты на его снимках выглядели так, словно находились в движении.





Уильям Кляйн — один из отцов уличной фотографии. В 50-х и 60-х годах он выпустил серию фотокниг о Нью-Йорке, Риме, Москве и Токио.





Фото: Pixabay