Ушел из жизни уличный и фешен-фотограф Уильям Кляйн

13.09.2022

Ушел из жизни уличный и фешен-фотограф Уильям Кляйн

Скончался один из самых известных фотографов XX века Уильям Кляйн. Ему было 96 лет, сообщает ARTnews.

Кляйн специализировался на спонтанной портретной съемке. Он применял высококонтрастные черно-белые широкоугольные объективы и переэкспонированные негативы. В связи с этим даже статичные объекты на его снимках выглядели так, словно находились в движении.

Уильям Кляйн — один из отцов уличной фотографии. В 50-х и 60-х годах он выпустил серию фотокниг о Нью-Йорке, Риме, Москве и Токио.

Фото: Pixabay