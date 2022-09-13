Ушел из жизни уличный и фешен-фотограф Уильям Кляйн

Международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути» откроется во вторник в павильоне киноконцер...
Дискуссионная программа в рамках лектория Created in Moscow посвящена глобальным актуальным вызовам,...
Выставка — художественный эксперимент «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной», которая ...
Шон Леви поделился планами по развитию киновселенной «Очень странных дел» (КВОСД) в беседе с Varie...
Дом купца Григория Тетюшинова, памятник деревянного зодчества, являющийся объектом ку...
Международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути» откроется во вторник в павильоне киноконцер...
Дискуссионная программа в рамках лектория Created in Moscow посвящена глобальным актуальным вызовам,...
Выставка — художественный эксперимент «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной», которая ...
Шон Леви поделился планами по развитию киновселенной «Очень странных дел» (КВОСД) в беседе с Varie...
Дом купца Григория Тетюшинова, памятник деревянного зодчества, являющийся объектом ку...
Исполнитель обвинил представителей телеканала и лично шоумена в нарушении авторских прав. Об этом ...
Самый крупный муниципалитет России Балашиха отмечает День города 17 сентября. Для жителей будут ор...
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По его словам, отечественных гениев культуры и искусства невозможно нивелировать «каким-то указом»...
Всего на конкурс решений индустриального дизайна было подано более 300 заявок от авторов из 68 рег...
Мэр столицы Сергей Собянин во вторник вручил премии Москвы в области литературы и искусства. ...
Дефиле этнической одежды и погружение в историю еврейского костюма, показ фильмов Алексея Федорчен...
Названы имена актеров, которые предстанут в образах супругов Пресли в фильме по мемуарам жены короля...
О предполагаемой замене Ларисы Гузеевой сообщил продюсер Владимир Фридман, передает портал solenka...
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что творчество режиссера Жан-Люка Годара, ...
Позиция некоторых стран, нацеленных на политизацию культурного трека в рамках экономического объед...
Прошлогодний лидер по количеству статуэток главной американской ТВ-премии серьезно отстал от конкуре...
Режиссер подтвердил появление Марго Робби в роли антигероини в новом проекте. Об этом сообщил Scre...
В ютьюб-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова назвала извращением клип Александра Гудкова «Я узкий» и пр...
13.09.2022