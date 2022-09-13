Екатеринбургский театр кукол получил Гран-при фестиваля «Петрушка Великий»

13.09.2022

Екатеринбургский театр кукол получил Гран-при фестиваля «Петрушка Великий»

Екатеринбургский театр кукол получил Гран-при XI Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который открылся 8 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщили на странице театра, который также является организатором фестиваля, во «ВКонтакте».

Фест собрал представителей 14 театров из России, Казахстана и Турции.

«Гран-при: „Гоголь. Триптих“ (Екатеринбургский театр кукол). Лучший художник — Виктор Плотников („Собака камень“, Екатеринбургский театр кукол). Лучший режиссер — Ильгиз Зайниев (<...> „Люди“, Татарский государственный театр кукол „Экият“, Казань). Лучший актерский ансамбль — „Снежная королева (История Герды)“ (Ханты-Мансийский театр кукол), „Признание“ — „Гоголь. Триптих“, художники Денис Козлов, Ольга Дворовая», — говорится в сообщении.

Фото: Pixabay