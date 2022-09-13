Порядка 500 тыс. пользователей посетили портал проекта «Моя Третьяковка» с момента запуска

13.09.2022

Порядка 500 тыс. пользователей посетили портал проекта «Моя Третьяковка» с момента запуска

Около полумиллиона пользователей посетили сайт онлайн-проекта «Моя Третьяковка» с момента его запуска в 2021 году. Об этом сообщила заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова.

«Наш проект был запущен в 2021 году. И с 2021 года уже около полумиллиона посетителей открыли для себя сайт «Моя Третьяковка», — сказала Карпова на презентации выставки «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное».

По ее словам, сейчас на сайте представлена информация о более чем 4 тысячах произведений из собрания Третьяковской галереи.

Фото: сайт Третьяковской галереи