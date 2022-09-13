Mr.Credo подал в суд на ТНТ и Михаила Галустяна из-за «Медляка»

Исполнитель обвинил представителей телеканала и лично шоумена в нарушении авторских прав. Об этом говорится на его странице во «ВКонтакте».





Александр Махонин aka Mr.Credo предъявил претензии за нелегальное использование его хита «Медляк» в сериале ТНТ «Бородач» с Михаилом Галустяном в главной роли. Он оценил нарушение авторских прав, моральный и деловой ущерб в 500 тысяч евро.





По словам истца, ответчики не ответили на его претензии. Махонин назвал их поведение «московским беспределом». Он заявил, что намерен «кусаться» до Верховного суда.





Также артист планирует написать письмо советнику генпрокурора РФ Наталье Поклонской с просьбой проконтролировать судебные решения по искам к ТНТ, VK, «Одноклассникам», «Яндекс. Музыке» и Михаилу Галустяну.





«Медляк» вышел в 2022 году, а прославился на всю страну через три года, попав на «Русское радио». Всего в дискографии исполнителя значится восемь сольных альбомов, в том числе «Чудная долина».





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