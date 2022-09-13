В Ташкенте начнет работать международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути»

13.09.2022

В Ташкенте начнет работать международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути»

 Международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути» откроется во вторник в павильоне киноконцерна «Узбекфильм» Днями кино и кинофорумом стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Как ранее сообщала пресс-служба оргкомитета мероприятия, его участниками будут порядка 500 продюсеров, кинокритиков, режиссеров, актеров и кинооператоров из 40 стран.

Россию представят Сергей Безруков, Гоша Куценко, Сергей Пускепалис и Владимир Хотиненко. В рамках фестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов, значительная часть которых побеждала в других международных кинофорумах. 

Фото: Unsplash