В Ташкенте начнет работать международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути»

Как ранее сообщала пресс-служба оргкомитета мероприятия, его участниками будут порядка 500 продюсеров, кинокритиков, режиссеров, актеров и кинооператоров из 40 стран.





Россию представят Сергей Безруков, Гоша Куценко, Сергей Пускепалис и Владимир Хотиненко. В рамках фестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов, значительная часть которых побеждала в других международных кинофорумах.





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