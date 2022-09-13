Актер Алексей Гуськов назвал глупостью запрет российской культуры

По его словам, отечественных гениев культуры и искусства невозможно нивелировать «каким-то указом». Об этом пишет «АиФ».





По информации издания, на открытии ХХ Фестиваля кино и театра «Амурская осень» актер Театра им. Евгения Вахтангова заявил о несерьезном отношении к попыткам отмены отечественной культуры за рубежом.





По его словам, подобный запрет — «это глупость». Гуськов убежден в том, что русская культура будет существовать и «выживать сама по себе» вне зависимости от попыток запрета.





«Запретить наших гениев литературы, музыки каким-то указом невозможно», — подчеркнул собеседник издания.





«Амурская осень» проходит в Благовещенске с 11 по 18 сентября. Программа фестиваля сочетает киносмотры и показы театральных постановок. В этом году отдельное место в ней занимает Театр Вахтангова, который привез в столицу Амурской области восемь спектаклей. В их числе «Евгений Онегин» Римаса Туминаса, в котором Гуськов играет главную роль.





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