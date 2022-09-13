Более 190 команд участвуют в конкурсе «Фабрика дизайна»

Всего на конкурс решений индустриального дизайна было подано более 300 заявок от авторов из 68 регионов, сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.





Более 190 команд российских дизайнеров представили эскизы в направлениях мебель, упаковка и легкопром, продакт и транспорт, а также среда и приборы.





«Итогом дизайн-просмотров станет отбор лучших проектов, которые направятся на доработку совместно с трекерами и кураторами, чтобы быть представленными перед заказчиками на финальном мероприятии "Фабрики дизайна" 30 сентября», — отметил глава департамента Алексей Фурсин.





Кураторы отметили активность и вовлеченность участников на этапе разработки эскизов. Некоторые из них объединялись в группы в процессе работы. Многие не только решали поставленные задачи, но и предлагали свои идеи в других сферах.





Работы конкурсантов оценит жюри в составе главы «Роскультцентра» Марины Абрамовой, президента Союза дизайнеров РФ Виталия Ставицкого и других экспертов.





Конкурс «Фабрика дизайна» является площадкой для встречи представителей отечественных предприятий и дизайнеров. Проект реализует Агентство креативных индустрий, подведомственное столичному департаменту предпринимательства, совместно с Союзом дизайнеров.





Фото: пресс-служба Агентства креативных индустрий