В Астрахани дом-музей купца Тетюшинова отмечает 150 лет со дня основания

Юбилейные мероприятия пройдут в музее в течение недели, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Астраханской области.





Здание было построено в 1872 году астраханскими ремесленниками в «русском стиле» со светелкой в чердачном помещении по заказу астраханского купца 1-й гильдии Григория Тетюшинова. Двухэтажный бревенчатый дом был достроен по инициативе хозяина: появились широкие двухъярусные галереи, поддерживаемые резными дубовыми колоннами.







В 1995 году памятник получил статус ОКН федерального значения с последующей реставрацией в 2009 году. С 2010 года здесь был открыт музейно-культурный центр «Дом купца Г.В. Тетюшинова», экспозиции которого в театрализованной форме знакомят посетителей с бытом астраханского купечества.





Фото: сайт музея