В Астрахани дом-музей купца Тетюшинова отмечает 150 лет со дня основания

13.09.2022
Дом купца Григория Тетюшинова, памятник деревянного зодчества, являющийся объектом культурного наследия (ОКН) федерального значения, в котором в настоящее время находится филиал Астраханской картинной галереи, отмечает 150-летие со дня основания.
Юбилейные мероприятия пройдут в музее в течение недели, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Астраханской области.
Здание было построено в 1872 году астраханскими ремесленниками в «русском стиле» со светелкой в чердачном помещении по заказу астраханского купца 1-й гильдии Григория Тетюшинова. Двухэтажный бревенчатый дом был достроен по инициативе хозяина: появились широкие двухъярусные галереи, поддерживаемые резными дубовыми колоннами.
В 1995 году памятник получил статус ОКН федерального значения с последующей реставрацией в 2009 году. С 2010 года здесь был открыт музейно-культурный центр «Дом купца Г.В. Тетюшинова», экспозиции которого в театрализованной форме знакомят посетителей с бытом астраханского купечества.
Фото: сайт музея