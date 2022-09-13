Фестиваль еврейской культуры на Урале представит музыку, кино и дефиле костюмов

«[В этом году на фестивале] можно будет <...> понять, что такое еврейский костюм: <...> приезжает Андрей Боровский — эксперт [по этнической моде] телеканала „Культура“ <...>, у него будет лекция „Гордость и предубеждение“, связанная с историей еврейского костюма. Дальше будет дефиле от наших уральских дизайнеров — дефиле еврейской моды», — рассказала директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина.





Главный режиссер Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антон Бутаков добавил, что также в этом году в рамках фестиваля пройдет показ двух фильмов Алексея Федорченко.





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