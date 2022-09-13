Фестиваль еврейской культуры на Урале представит музыку, кино и дефиле костюмов

13.09.2022
Дефиле этнической одежды и погружение в историю еврейского костюма, показ фильмов Алексея Федорченко «Давид» и «Война Анны» о евреях, перенесших страшные испытания из-за гонений на их народ, и другие события ждут гостей VII Фестиваля современной еврейской культуры, который пройдет с 15 по 18 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщили организаторы в Уральском региональном центре ТАСС.
«[В этом году на фестивале] можно будет <...> понять, что такое еврейский костюм: <...> приезжает Андрей Боровский — эксперт [по этнической моде] телеканала „Культура“ <...>, у него будет лекция „Гордость и предубеждение“, связанная с историей еврейского костюма. Дальше будет дефиле от наших уральских дизайнеров — дефиле еврейской моды», — рассказала директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина.
Главный режиссер Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антон Бутаков добавил, что также в этом году в рамках фестиваля пройдет показ двух фильмов Алексея Федорченко.
Фото: Unsplash