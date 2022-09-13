«Голос 60+» может получить нового ведущего в ближайшем выпуске

О предполагаемой замене Ларисы Гузеевой сообщил продюсер Владимир Фридман, передает портал solenka.info.





По его словам, создатели вокальной передачи Первого канала могут заменить нынешнюю ведущую из-за многочисленных критических замечаний в ее адрес.





Многие зрители в соцсетях сравнивают Ларису Гузееву с Дмитрием Нагиевым не в ее пользу. Новая волна недовольства связана с выходом второго выпуска слепых прослушиваний. Комментаторы продолжили пророчить провал шоу и его закрытие, отмечает издание.





Фридман считает, что Гузеева прекрасно справлялась с работой ведущей в передаче «Давай поженимся!», но не может решить все поставленные задачи в «Голосе». Он выразил уверенность в том, что очередной сезон «Голоса 60+» может спасти только возвращение Нагиева.





Ранее сообщалось, что Нагиев взял перерыв после десяти лет работы в проекте. Ведущий не уточнил, вернется ли он в шоу. На фоне недовольства Гузеевой появились слухи о ее возможной замене. Среди кандидатур чаще всего в СМИ упоминалась Юлия Барановская.





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