HBO обогнал Netflix по числу наград «Эмми» в этом году

Прошлогодний лидер по количеству статуэток главной американской ТВ-премии серьезно отстал от конкурента. Количество наград подсчитал Deadline.





В общей копилке телеканала HBO и стриминга HBO Max значатся 37 побед: 25 — в классе Primetime Creative Arts за технические и художественные достижения и 12 — в основном классе Primetime.





«Нетфликс» занял второе место с 26 статуэтками, большая часть которых присуждена за закадровую работу. В прайм-тайм стриминг получил всего три награды. В 2021 году Netflix с большим отрывом вырвался вперед по числу «Эмми», выиграв в 44 номинациях. А результат НВО составил 19 побед.





В этом году у HBO и HBO Max отличились проекты «Белый лотос», «Наследники», «Эйфория», «Хитрости». У Netflix — «Игра в кальмара» и «Озарк».





Тройку лидеров в общем зачете замкнула платформа Hulu (8 наград). Далее расположились Apple TV+ и NBC, забравшие по семь наград. Пятое место заняли стриминги «Дисней+» и Amazon Prime Video с шестью победами у каждого.





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