Президент Франции Макрон выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Годара

Премьеру музыкальной драмы «Маскарад» по мотивам одноименной пьесы Михаила Лермонтова впервые покажу...
Всего на конкурс решений индустриального дизайна было подано более 300 заявок от авторов из 68 рег...
Мэр столицы Сергей Собянин во вторник вручил премии Москвы в области литературы и искусства. ...
Дефиле этнической одежды и погружение в историю еврейского костюма, показ фильмов Алексея Федорчен...
Названы имена актеров, которые предстанут в образах супругов Пресли в фильме по мемуарам жены короля...
Премьеру музыкальной драмы «Маскарад» по мотивам одноименной пьесы Михаила Лермонтова впервые покажу...
Всего на конкурс решений индустриального дизайна было подано более 300 заявок от авторов из 68 рег...
Мэр столицы Сергей Собянин во вторник вручил премии Москвы в области литературы и искусства. ...
Дефиле этнической одежды и погружение в историю еврейского костюма, показ фильмов Алексея Федорчен...
Названы имена актеров, которые предстанут в образах супругов Пресли в фильме по мемуарам жены короля...
О предполагаемой замене Ларисы Гузеевой сообщил продюсер Владимир Фридман, передает портал solenka...
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что творчество режиссера Жан-Люка Годара, ...
Позиция некоторых стран, нацеленных на политизацию культурного трека в рамках экономического объед...
Прошлогодний лидер по количеству статуэток главной американской ТВ-премии серьезно отстал от конкуре...
Режиссер подтвердил появление Марго Робби в роли антигероини в новом проекте. Об этом сообщил Scre...
В ютьюб-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова назвала извращением клип Александра Гудкова «Я узкий» и пр...
В настоящий момент в душе зрителя накоплено слишком много напряжения, поэтому ему нуж...
Прошел релиз аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners) на Netflix. Над сериалом ...
В Лос-Анджелесе в понедельник прошла церемония вручения премии «Эмми» за достижения в...
13 сентября в Индонезии прошла третья встреча министров культуры стран G20. Российскую сторону в реж...
Киностудия «Союзмультфильм» к выходу третьего сезона мультсериала «Приключения Пети и...
12 сентября 2022 года российские музыканты при поддержке Минкультуры и МИД России приняли участие в ...
Американская певица Бритни Спирс сообщила, что, возможно, никогда больше не будет выступать после тр...
«Ельцин Центр» представит экскурсию-расследование «Тайна дома Ипатьева» о расстреле царской семьи ...
13.09.2022