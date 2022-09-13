Президент Франции Макрон выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Годара

13.09.2022

Президент Франции Макрон выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Годара

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что творчество режиссера Жан-Люка Годара, умершего во вторник, стало явлением во французском кинематографе.

«Годар стал явлением во французском кинематографе, создав абсолютно современное, свободное искусство», — отметил французский лидер. 

О смерти Годара на 92-м году жизни сообщила газета Libération. Режиссер был одним из представителей «новой волны», решивших на рубеже 60-х годов отойти от принятых в мире кино канонов. Первую известность режиссер получил благодаря фильму «На последнем дыхании», который также стал дебютной работой для актера Жан-Поля Бельмондо.

Фото: Pixabay