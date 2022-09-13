Президент Франции Макрон выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Годара

«Годар стал явлением во французском кинематографе, создав абсолютно современное, свободное искусство», — отметил французский лидер.





О смерти Годара на 92-м году жизни сообщила газета Libération. Режиссер был одним из представителей «новой волны», решивших на рубеже 60-х годов отойти от принятых в мире кино канонов. Первую известность режиссер получил благодаря фильму «На последнем дыхании», который также стал дебютной работой для актера Жан-Поля Бельмондо.





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