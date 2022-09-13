Джеймс Ганн заявил о возвращении Харли Квинн в киновселенную DC

Режиссер подтвердил появление Марго Робби в роли антигероини в новом проекте. Об этом сообщил Screenrent.





Джеймс Ганн отдал дань уважения создателям Харли Квинн, дебютировавшей на экранах в 1992 году в Batman: The Animated Series. На вопрос пользователей, вернется ли она во франшизу, он ответил: «Да».





На сегодня подтверждены шесть новых проектов DC, напомнило издание. Самый известный — сиквел «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Наиболее вероятно появление Квинн в проекте о Миротворце, поскольку персонажи знакомы по «Отряду самоубийц». Все коллеги Миротворца по этой истории считают его мертвым, что могло бы стать интересным сюжетным ходом. В любом случае можно предположить, что осведомленность Ганна о судьбе Квинн говорит о его причастности к ее следующему появлению, подчеркнул Screenrent.





Фанаты начали волноваться по поводу возвращения Харли Квинн в связи со сменой руководства в Warner Bros., которое решило кардинально изменить подход к работе вообще и развитию франшизы DC в частности. Так, на полку отправили готовый фильм «Бэтгерл» стоимостью 90 млн долларов.





Фото: кадр из фильма «Хищные птицы»