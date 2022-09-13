Журналистка Жигалова отреагировала на пародию шоумена Гудкова

В ютьюб-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова назвала извращением клип Александра Гудкова «Я узкий» и прокомментировала его предполагаемый отъезд.





«Иначе как извращением не назвать клип Александра Гудкова «Я узкий» — тот самый, в котором он издевается над певцом Шаманом и его хитом «Я русский», — сказала блогерша.





По ее мнению, клип лишен смысла. Непонятно, над чем автор решил посмеяться: возможно, над внешними данными, имея в виду рост и вес певца и, то, что он строен и высок, отметила она.





Жигалова заявила, что клип Гудкова вызвал «народное возмущение». Также общественники попросили СК проверить пародию. После этого Гудков «собрал вещи и улетел в Турцию», добавила она.





«Его видели в одном из аэропортов. Гудкова понять можно. Сидеть никому не хочется. В тюрьме ему будет несладко», — сказала ведущая.





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