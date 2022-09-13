На Netflix прошел релиз аниме по компьютерной игре Cyberpunk: Edgerunners

13.09.2022

На Netflix прошел релиз аниме по компьютерной игре Cyberpunk: Edgerunners

Прошел релиз аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners) на Netflix. Над сериалом по вселенной игры Cyberpunk 2077 трудилась студия Trigger (Kill la Kill, «Промар»), пишет «Канобу». 

Аниме не получило русский дубляж или субтитры. В центре сюжета — юноша, который пытается выжить на суровых улицах города Найт-Сити. 

Шоу не связано с оригинальной игрой, однако фанаты Cyberpunk 2077 могут оценить аниме по достоинству. 

Фото: Pixabay