На Netflix прошел релиз аниме по компьютерной игре Cyberpunk: Edgerunners

Аниме не получило русский дубляж или субтитры. В центре сюжета — юноша, который пытается выжить на суровых улицах города Найт-Сити.





Шоу не связано с оригинальной игрой, однако фанаты Cyberpunk 2077 могут оценить аниме по достоинству.





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