В США объявлены обладатели 74-й премии «Эмми»

13.09.2022

В США объявлены обладатели 74-й премии «Эмми»

В Лос-Анджелесе в понедельник прошла церемония вручения премии «Эмми» за достижения в телевидении. Премия «Эмми» в США вручается в 74-й раз, пишет «Культуромания». 

В основных номинациях — «Лучший драматический сериал» и «Лучший комедийный сериал» — лауреатами названы шоу «Наследники» и «Тед Лассо» соответственно.

Зендая получила «Эмми» как лучшая актриса драматического телешоу за роль в фильме «Эйфория». В мужской номинации премия досталась южнокорейскому актеру Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»).

Премия «Эмми» — главная американская телевизионная награда.

Фото: Pixabay