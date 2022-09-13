В США объявлены обладатели 74-й премии «Эмми»

В основных номинациях — «Лучший драматический сериал» и «Лучший комедийный сериал» — лауреатами названы шоу «Наследники» и «Тед Лассо» соответственно.





Зендая получила «Эмми» как лучшая актриса драматического телешоу за роль в фильме «Эйфория». В мужской номинации премия досталась южнокорейскому актеру Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»).





Премия «Эмми» — главная американская телевизионная награда.





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