«Ельцин Центр» покажет экскурсию-расследование о расстреле царской семьи

Выставка пройдет в Музее Бориса Ельцина 17 сентября.





«Тайна дома Ипатьева» — это экскурсия-расследование. Вы пройдете по музейной экспозиции, посвященной истории Романовых, узнаете о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков жертв расстрела, вернетесь в 1918 год, чтобы окунуться в трагические события, основываясь на фактах и свидетельствах, исторических документах, которыми поделились архивы и свидетели исторических событий», — говорится в сообщении.





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