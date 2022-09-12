«Ельцин Центр» покажет экскурсию-расследование о расстреле царской семьи

12.09.2022

«Ельцин Центр» покажет экскурсию-расследование о расстреле царской семьи

«Ельцин Центр» представит экскурсию-расследование «Тайна дома Ипатьева» о расстреле царской семьи и роли первого президента России Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков. Об этом 
сообщили на сайте центра.

Выставка пройдет в Музее Бориса Ельцина 17 сентября.

«Тайна дома Ипатьева» — это экскурсия-расследование. Вы пройдете по музейной экспозиции, посвященной истории Романовых, узнаете о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков жертв расстрела, вернетесь в 1918 год, чтобы окунуться в трагические события, основываясь на фактах и свидетельствах, исторических документах, которыми поделились архивы и свидетели исторических событий», — говорится в сообщении.

Фото: скриншот