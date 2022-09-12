Иван Ургант и Сергей Светлаков не будут принимать участие в «Елках 9»

Также в пресс-службе кинокомпании «Вольга» уточнили, что «главные роли в продолжении „Елок“ сыграют популярный комедийный актер и блогер Евгений Кулик и Виктория Агалакова».





Кроме того, в фильме снимались Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина и др.





Новая часть комедии «Елки» появится в российском прокате 1 декабря.





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