Иван Ургант и Сергей Светлаков не будут принимать участие в «Елках 9»

12.09.2022

Иван Ургант и Сергей Светлаков не будут принимать участие в «Елках 9»

Иван Ургант и Сергей Светлаков, которые играли главных героев — Бориса и Женю — в восьми частях новогодней кинофраншизы «Елки», не приняли участие в девятой части фильма. Об этом заявил шоураннер проекта Евгений Кулик в соцсети «ВКонтакте».

Также в пресс-службе кинокомпании «Вольга» уточнили, что «главные роли в продолжении „Елок“ сыграют популярный комедийный актер и блогер Евгений Кулик и Виктория Агалакова».

Кроме того, в фильме снимались Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина и др. 

Новая часть комедии «Елки» появится в российском прокате 1 декабря.

Фото: Pixabay