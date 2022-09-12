Стартовали съемки народной комедии «Американцы» по сценарию Василия Сигарева

12.09.2022

Стартовали съемки народной комедии «Американцы» по сценарию Василия Сигарева

Стартовали съемки оригинального сериала онлайн-кинотеатра Kion «Американцы». Сценарий написал драматург и режиссер Василий Сигарев, режиссером стал Федор Стуков. Об этом пишет «Российская газета».

Действие «Американцев» происходит в 2009 году в небольшом российском поселке Ливни. В главных ролях — Анастасия Попова, Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская, Мария Орлова.

По словам авторов сериала, «Американцы» задуманы как ностальгическая и немного авантюрная комедия.

Сериал снимается вместе с компанией Lookfilm и готовится к выходу на Kion в 2023 году.

Фото: Pixabay