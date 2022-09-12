Санкт-Петербургский культурный форум перенесен на середину ноября

«Санкт-Петербургский международный культурный форум — 2022 состоится в обновленном формате. <...> Основные мероприятия пройдут с 10 по 12 ноября на территории Главного штаба Эрмитажа и Мраморного дворца Русского музея», — говорится в сообщении министра.





В июне на полях Петербургского международного экономического форума Любимова сообщала, что Санкт-Петербургский международный культурный форум запланирован на 20-22 октября.





Фото: Минкультуры РФ

