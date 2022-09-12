Санкт-Петербургский культурный форум перенесен на середину ноября

12.09.2022

Санкт-Петербургский культурный форум перенесен на середину ноября

Санкт-Петербургский международный культурный форум, проведение которого ранее планировалось в конце октября, пройдет с 10 по 12 ноября. О новых датах мероприятия сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«Санкт-Петербургский международный культурный форум — 2022 состоится в обновленном формате. <...> Основные мероприятия пройдут с 10 по 12 ноября на территории Главного штаба Эрмитажа и Мраморного дворца Русского музея», — говорится в сообщении министра.

В июне на полях Петербургского международного экономического форума Любимова сообщала, что Санкт-Петербургский международный культурный форум запланирован на 20-22 октября.

Фото: Минкультуры РФ