Ректоры Гнесинки и Луганской академии культуры и искусств подписали соглашение о сотрудничестве

12 сентября прошла встреча ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского и ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского Валерия Филиппова. На встрече в РАМ имени Гнесиных состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между двумя вузами.

В документе определяются векторы взаимодействия двух институций. Так, преподаватели Гнесинки проведут курсы повышения квалификации для педагогов Луганской академии культуры и искусств. РАМ имени Гнесиных окажет методическую помощь в проектировании программ ассистентуры-стажировки и сетевой реализации программ высшего образования. Также стороны договорились об организации творческих школ в Луганской академии с мастер-классами, открытыми уроками и концертами.

Кроме того, обсуждался вопрос о членстве Луганской академии в Ассоциации музыкальных образовательных учреждений.





Фото: Минкультуры РФ

