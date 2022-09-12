Певица Лариса Долина осудила российских исполнителей за плохое отношение к родному языку

12.09.2022

Певица Лариса Долина осудила российских исполнителей за плохое отношение к родному языку

Лариса Долина назвала главную ошибку начинающих певцов. Об этом пишет «Пятый канал».

По мнению исполнительницы, часто молодые артисты пренебрегают дикцией и артикуляцией.

«Я уже говорила об этом. Самый большой грех — это плохое отношение к своему родному языку», — уточнила она.

Долина призналась, что порой совсем не понимает, о чем поют юные звезды. Это касается не только качества текстов, но и подачи материала. 

Такие заявления обоснованны, ведь певица имеет профильное музыкальное образование. При этом с 2016 года она является завкафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры (МГИК).

Фото: Pixabay