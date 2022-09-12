Певица Лариса Долина осудила российских исполнителей за плохое отношение к родному языку

По мнению исполнительницы, часто молодые артисты пренебрегают дикцией и артикуляцией.





«Я уже говорила об этом. Самый большой грех — это плохое отношение к своему родному языку», — уточнила она.





Долина призналась, что порой совсем не понимает, о чем поют юные звезды. Это касается не только качества текстов, но и подачи материала.





Такие заявления обоснованны, ведь певица имеет профильное музыкальное образование. При этом с 2016 года она является завкафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры (МГИК).





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