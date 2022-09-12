Певица Лариса Долина осудила российских исполнителей за плохое отношение к родному языку

Певец Сергей Пенкин объяснил, почему не хочет выступать в Донбассе. По е...
Лариса Долина назвала главную ошибку начинающих певцов. Об этом пишет «Пятый канал». ...
С 10 сентября в Кузбассе стартовал первый Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие гран...
10 сентября в деловом комплексе «Москва» в столице Республики Казахстан Министерство культуры Россий...
После перенесенного инсульта в 2018 году актер Федор Добронравов ушел из «Сватов» и Театра Сатиры,...
Певец Сергей Пенкин объяснил, почему не хочет выступать в Донбассе. По е...
Лариса Долина назвала главную ошибку начинающих певцов. Об этом пишет «Пятый канал». ...
С 10 сентября в Кузбассе стартовал первый Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие гран...
10 сентября в деловом комплексе «Москва» в столице Республики Казахстан Министерство культуры Россий...
После перенесенного инсульта в 2018 году актер Федор Добронравов ушел из «Сватов» и Театра Сатиры,...
С конца августа в России открыто 17 школ креативных индустрий. За первые две недели с начала учебног...
Тизер новой «Русалочки» от киностудии Disney с темнокожей актрисой Холли Бэйли провал...
Российский и приднестровский политический деятель Роман Худяков в соцсетях высказался...
Телеведущая Ольга Бузова сообщила о том, что шоу «Звезды в Африке» начинается уже сегодня на телек...
Музей Победы показал новую выставку, приуроченную ко Дню памяти жертв блокады Ленингр...
Актер Ростислав Орел умер 9 сентября на 56-м году жизни. Об этом сообщают «Невские новости». ...
Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о начале съемок четвертой части фильма «Аватар». Анонс прошел в ра...
Певец Филипп Киркоров собирается выступить в качестве драматического актера в Театре Наций. Об этом ...
Голливудский режиссер Стивен Спилберг продемонстрировал дебютный трейлер фильма «Фабе...
Открытие зрительского буфета прошло в Театре имени Вахтангова. Актриса Людмила Максакова отреагиро...
Студия Disney опубликовала первый тизер-трейлер ремейка «Русалочки». Ролик вышел на YouTube-канале...
Советский режиссер, сценарист, кинооператор Александр Полынников умер в Москве. Ему б...
Инга Лепс, дочь певца Григория Лепса, не смогла сделать музыкальную карьеру. Ее высту...
Певец Олег Газманов уточнил, куда именно он уехал из России. Ранее в СМИ появились данные о его от...
Артист Борис Быстров стал известен после роли в фильме «Волшебная лампа Аладдина». Однако время и ...
12.09.2022