Минкультуры РФ провело в Казахстане первое выставочно-просветительское мероприятие

В зале делового центра размещена выставка из собрания изобразительных материалов Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля к произведениям Достоевского. Многочисленные посетители, в том числе ученики старших классов нескольких местных школ и лицеев, оценили иллюстрации русских художников ХХ—ХХI веков к романам «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».





К участникам церемонии обратилась статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.





«Сегодняшняя встреча достоевистов в Нур-Султане призвана стать своеобразным мостом на пути от юбилея писателя в 2021 году к Году русского языка как языка межнационального общения на пространстве СНГ в 2023 году. Особый психологизм произведений великого русского писателя, понятие о добре и зле, о человеке и его пути — это уникальный литературный стиль Достоевского, во многом формировавшийся в годы жизни в Казахстане», — отметила в приветствии Алла Манилова.





Продолжением мероприятия стало заседание ученых, философов и филологов, занимающихся творчеством Ф.М. Достоевского, которое модерировал заместитель директора Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля по научной работе, заведующий отделом ГМИРЛИ им. В.И. Даля «Московский музей Достоевского» Павел Фокин. Присутствие значительного количества молодых слушателей трансформировало формат мероприятия от научного обмена мнениями специалистов до познавательной просветительской лекции о биографии Ф.М. Достоевского, о смыслах его творчества, о значении мыслей писателя для становления современной личности.





Перед слушателями выступили с докладами доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького Анастасия Грачева, доктор филологических наук, профессор Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Кривощапова, директор Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского города Семей Ирина Соловьева, доктор филологических наук, доцент кафедры литературы филологического факультета Алтайского государственного педагогического университета Елена Сафронова, директор Омского государственного литературного музея имени Ф.М. Достоевского Виктор Вайнерман.





Фото: Минкультуры РФ

