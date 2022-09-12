В России открылись 17 школ креативных индустрий

В таких школах смогут получать дополнительное образование дети от 12 до 17 лет. В них научат создавать проекты на стыке искусств и цифровых технологий. Среди основных направлений — звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн и интерактивные цифровые технологии. Курс обучения займет не менее двух лет. Данная инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Придумано в России».





Учреждения также откроются в Ульяновской, Омской, Новосибирской, Калужской, Владимирской, Курской, Саратовской, Воронежской, Оренбургской областях, Кузбассе, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском краях, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Калмыкия. Школы открываются на базе институтов и колледжей культуры и искусств, музыкальных и художественных училищ, школ искусств, домов творчества, академий, методических центров.





Справочно





С 2022 года регионы получают субсидии из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Развитие культуры» и утверждены Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.





Регионы, которые получают субсидии на создание таких школ федеральные субсидии, определяет Минкультуры России по результатам конкурсного отбора. Господдержка предоставляется на покупку, доставку и монтаж оборудования и сценических конструкций. Остальные затраты возьмет на себя субъект и сама образовательная организация.





Раньше бесплатное обучение по таким направлениям было доступно только студентам профильных колледжей и вузов.









Фото: Pixabay