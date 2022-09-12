Тизер «Русалочки» набрал более 1 млн дизлайков на YouTube

За два дня ролик набрал более 1,1 млн дизлайков. Число дизлайков можно увидеть благодаря расширению Return YouTube Dislike. При этом отметку «нравится» под видео поставили только 313 тысяч пользователей.





Новый тизер «Русалочки» был продемонстрирован 10 сентября на мероприятии D23 Expo.





Зрители также оставили много резких комментариев под видео. Русскоязычные пользователи стали сравнивать новую «Русалочку» с фильмами «Терминатор» и «Брат 2».





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