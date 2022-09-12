Тизер «Русалочки» набрал более 1 млн дизлайков на YouTube

Тизер новой «Русалочки» от киностудии Disney с темнокожей актрисой Холли Бэйли провал...
Российский и приднестровский политический деятель Роман Худяков в соцсетях высказался...
Телеведущая Ольга Бузова сообщила о том, что шоу «Звезды в Африке» начинается уже сегодня на телек...
Музей Победы показал новую выставку, приуроченную ко Дню памяти жертв блокады Ленингр...
Актер Ростислав Орел умер 9 сентября на 56-м году жизни. Об этом сообщают «Невские новости». ...
С конца августа в России открыто 17 школ креативных индустрий. За первые две недели с начала учебног...
Тизер новой «Русалочки» от киностудии Disney с темнокожей актрисой Холли Бэйли провал...
Российский и приднестровский политический деятель Роман Худяков в соцсетях высказался...
Телеведущая Ольга Бузова сообщила о том, что шоу «Звезды в Африке» начинается уже сегодня на телек...
Музей Победы показал новую выставку, приуроченную ко Дню памяти жертв блокады Ленингр...
Актер Ростислав Орел умер 9 сентября на 56-м году жизни. Об этом сообщают «Невские новости». ...
Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о начале съемок четвертой части фильма «Аватар». Анонс прошел в ра...
Певец Филипп Киркоров собирается выступить в качестве драматического актера в Театре Наций. Об этом ...
Голливудский режиссер Стивен Спилберг продемонстрировал дебютный трейлер фильма «Фабе...
Открытие зрительского буфета прошло в Театре имени Вахтангова. Актриса Людмила Максакова отреагиро...
Студия Disney опубликовала первый тизер-трейлер ремейка «Русалочки». Ролик вышел на YouTube-канале...
Советский режиссер, сценарист, кинооператор Александр Полынников умер в Москве. Ему б...
Инга Лепс, дочь певца Григория Лепса, не смогла сделать музыкальную карьеру. Ее высту...
Певец Олег Газманов уточнил, куда именно он уехал из России. Ранее в СМИ появились данные о его от...
Артист Борис Быстров стал известен после роли в фильме «Волшебная лампа Аладдина». Однако время и ...
Поэтесса Любовь Воропаева поделилась с Prozvezd, что народная артистка СССР Алла Пуга...
Александр Демьяненко устроил серьезный скандал на съемках фильма «Операция «Ы», пишет CT news. О п...
Глава Общероссийского движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал наказать певц...
Экс-участницы дуэта «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова 3 сентября вышли на сцену в столи...
Компания Marvel показала актерский состав грядущей ленты «Громовержцы» н...
12.09.2022