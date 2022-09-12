Роман Худяков высказался о выступлении группы «Ленинград» в «Лужниках»

Лидер группы Сергей Шнуров исполнил композицию о «сгоревшей Москве» и лидерах России. Политик считает, что для таких песен нужна цензура.





Худяков написал: «Некоторые песни Сергея Шнурова и группы „Ленинград“ надо запретить! А чиновников, которые должны заниматься репертуарной политикой Москвы, — уволить!»





Депутат добавил, что «Ленинград» не пострадает, если запретить некоторые композиции, оскорбляющие людей.





Фото: Pixabay