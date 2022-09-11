Ольга Бузова заявила о премьере шоу «Звезды в Африке» на ТНТ

Новый сезон шоу получил оригинальное название «Битва Сезонов».





Ведущими, как и в предыдущих сезонах, стали Михаил Галустян и Ольга Бузова, которым впервые в истории проекта предстоит проверить себя на прочность и пройти непростые испытания. Шоу будет выходить на ТНТ каждое воскресенье.





Фото: Pixabay