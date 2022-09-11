Ольга Бузова заявила о премьере шоу «Звезды в Африке» на ТНТ

11.09.2022

Ольга Бузова заявила о премьере шоу «Звезды в Африке» на ТНТ

Телеведущая Ольга Бузова сообщила о том, что шоу «Звезды в Африке», начинается уже сегодня на телеканале ТНТ. Об этом сообщает CT News.

Новый сезон шоу получил оригинальное название «Битва Сезонов».

Ведущими, как и в предыдущих сезонах, стали Михаил Галустян и Ольга Бузова, которым впервые в истории проекта предстоит проверить себя на прочность и пройти непростые испытания. Шоу будет выходить на ТНТ каждое воскресенье.

Фото: Pixabay