Музей Победы открыл выставку ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Посетители экспозиции познакомятся с бытом жителей города и узнают, как спасала ленинградцев Дорога жизни.





«8 сентября 1941 года, после захвата немецкими войсками Шлиссельбурга, прекратилась сухопутная связь Ленинграда со страной. Началась блокада. Долгих 872 дня ленинградцы героически боролись за свою жизнь, за сохранение родного города и вместе с этим — за победу над неприятелем. Благодаря личному мужеству, стойкости духа и непоколебимой вере в победу жизнь в городе продолжалась вопреки невыносимым тяготам», — подчеркнула куратор выставки Анна Королева.





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