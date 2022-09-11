Режиссер Джеймс Кэмерон анонсировал начало съемок четвертого «Аватара»

11.09.2022

Режиссер Джеймс Кэмерон анонсировал начало съемок четвертого «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о начале съемок четвертой части фильма «Аватар». Анонс прошел в рамках презентации D23 Expo.

По словам Кэмерона, вторая часть с подзаголовком «Путь воды» находится на этапе постпродакшена.

Других подробностей о франшизе авторы не сообщили.

Также на D23 Expo был показан новый отрывок из фильма «Аватар: Путь воды». 

«Аватар 4» выйдет в прокат не раньше 2024 года.

Фото: Unsplash