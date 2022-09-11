Режиссер Джеймс Кэмерон анонсировал начало съемок четвертого «Аватара»

По словам Кэмерона, вторая часть с подзаголовком «Путь воды» находится на этапе постпродакшена.





Других подробностей о франшизе авторы не сообщили.





Также на D23 Expo был показан новый отрывок из фильма «Аватар: Путь воды».





«Аватар 4» выйдет в прокат не раньше 2024 года.





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