Актриса Людмила Максакова сообщила об особенностях буфета в Театре Вахтангова

11.09.2022

Актриса Людмила Максакова сообщила об особенностях буфета в Театре Вахтангова

Открытие зрительского буфета прошло в Театре имени Вахтангова. Актриса Людмила Максакова отреагировала на это событие фразой из пьесы писателя Александра Островского.

Максакова раскрыла свою театральную тайну: она призналась, что именно в этом буфете много лет подряд пила кофе их публика.

В 1993 году буфет даже стал местом, в котором Петр Фоменко поставил спектакль «Без вины виноватые».

«Мы артисты, наше место в буфете!» — заявила Максакова.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в воскресенье открыл 102-й сезон.

Фото: Unsplash