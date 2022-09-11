Актриса Людмила Максакова сообщила об особенностях буфета в Театре Вахтангова

Максакова раскрыла свою театральную тайну: она призналась, что именно в этом буфете много лет подряд пила кофе их публика.





В 1993 году буфет даже стал местом, в котором Петр Фоменко поставил спектакль «Без вины виноватые».





«Мы артисты, наше место в буфете!» — заявила Максакова.





Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в воскресенье открыл 102-й сезон.





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