Студия Disney выпустила первый тизер-трейлер ремейка «Русалочки»

11.09.2022

Студия Disney выпустила первый тизер-трейлер ремейка «Русалочки»

Студия Disney опубликовала первый тизер-трейлер ремейка «Русалочки». Ролик вышел на YouTube-канале Walt Disney Studios.

Лента представляет собой ремейк одноименного мультфильма 1989 года. По сюжету, русалка Ариэль увлекается принцем и заключает договор с колдуньей для того, чтобы стать обыкновенной девушкой и выйти на сушу к своему избраннику. 

Ключевую роль исполнила темнокожая актриса Холли Бэйли. Режиссером проекта стал Роб Маршалл. В фильме также сыграли Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти и Джуд Акувидике.

Премьера кинокартины пройдет весной 2023 года.

Ранее стало известно, что ушла из жизни актриса Пэт Кэрролл, чьим голосом говорит ведьма Урсула в мультфильме «Русалочка» 1989 года.

Фото: скриншот