Студия Disney выпустила первый тизер-трейлер ремейка «Русалочки»

Лента представляет собой ремейк одноименного мультфильма 1989 года. По сюжету, русалка Ариэль увлекается принцем и заключает договор с колдуньей для того, чтобы стать обыкновенной девушкой и выйти на сушу к своему избраннику.





Ключевую роль исполнила темнокожая актриса Холли Бэйли. Режиссером проекта стал Роб Маршалл. В фильме также сыграли Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти и Джуд Акувидике.





Премьера кинокартины пройдет весной 2023 года.





Ранее стало известно, что ушла из жизни актриса Пэт Кэрролл, чьим голосом говорит ведьма Урсула в мультфильме «Русалочка» 1989 года.





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