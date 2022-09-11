Скончался оператор «Приключений Электроника» Александр Полынников

По ее словам, кинематографист ушел из жизни 8 сентября. Как уточнила вдова Полынникова, причиной смерти ее супруга стало онкологическое заболевание. Она уточнила, что последние дни супруг провел в реанимации.





Церемония прощания состоится в понедельник, 12 сентября, в Хованском крематории.





В числе наиболее известных операторских работ Полынникова — «Приключения Электроника» и «Д’Артаньян и три мушкетера».





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