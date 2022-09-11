Скончался оператор «Приключений Электроника» Александр Полынников

11.09.2022

Скончался оператор «Приключений Электроника» Александр Полынников

Советский режиссер, сценарист, кинооператор Александр Полынников умер в Москве. Ему был 81 год, сообщила его супруга, актриса Анна Назарьева.

По ее словам, кинематографист ушел из жизни 8 сентября. Как уточнила вдова Полынникова, причиной смерти ее супруга стало онкологическое заболевание. Она уточнила, что последние дни супруг провел в реанимации.

Церемония прощания состоится в понедельник, 12 сентября, в Хованском крематории.

В числе наиболее известных операторских работ Полынникова — «Приключения Электроника» и «Д’Артаньян и три мушкетера». 

Фото: Pixabay