Певец Олег Газманов рассказал, почему уехал из России

«Спасибо всем, кто был на стадионе. Свободных мест и билетов практически не было. Я хрипловато, но спел весь концерт и взял все положенные ноты. Удивительная здесь публика», — заявил Газманов.





Выступление певца было запланировано на 10 сентября в Гомеле. Известно, что самочувствие Газманова перед концертом было неважным, однако он не стал отменять мероприятие.





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