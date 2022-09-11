Певец Олег Газманов рассказал, почему уехал из России

Инга Лепс, дочь певца Григория Лепса не смогла сделать музыкальную карьеру. Ее выступлен...
Певец Олег Газманов уточнил, куда именно он уехал из России. Ранее в СМИ появились данные о его от...
Артист Борис Быстров стал известен после роли в фильме «Волшебная лампа Алладина». Однако время и ...
Поэтесса Любовь Воропаева поделилась с Prozvezd, что народная артистка СССР Алла Пугачев...
Александр Демьяненко устроил серьезный скандал на съемках фильма «Операция «Ы», пишет CT news. О п...
Инга Лепс, дочь певца Григория Лепса не смогла сделать музыкальную карьеру. Ее выступлен...
Певец Олег Газманов уточнил, куда именно он уехал из России. Ранее в СМИ появились данные о его от...
Артист Борис Быстров стал известен после роли в фильме «Волшебная лампа Алладина». Однако время и ...
Поэтесса Любовь Воропаева поделилась с Prozvezd, что народная артистка СССР Алла Пугачев...
Александр Демьяненко устроил серьезный скандал на съемках фильма «Операция «Ы», пишет CT news. О п...
Глава Общероссийского движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал наказать певц...
Экс-участницы дуэта «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова 3 сентября вышли на сцену в столи...
Компания Marvel показала актерский состав грядущей ленты «Громовержцы» н...
На телеканале ТНТ начался 23-й сезон проекта «Новая битва экстрасенсов». Ведущими реалити-шоу стали ...
Во время мероприятия D23 Expo 2022 студия Marvel продемонстрировала дебютный трейлер сериала «Секрет...
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Новый ролик по фэнтези-шоу Willow представили на выставке D23, где прошли презентации проектов раз...
Представитель цирковой династии раскритиковал ремейк «Русалочки» и сериал по «Властелину колец» с ...
Петербургский актер театра и кино скончался в возрасте 55 лет, рассказали в Театре имени Андрея Ми...
Новая ведущая вокального шоу Первого канала, которую многие зрители восприняли в штыки, пожаловала...
Масштабное изображение основателя WikiLeaks появится в рамках фестиваля «Культурный код», сообщает...
Сиквел популярного мультфильма Inside Out планируют выпустить на большие экраны в 2024 году. Об эт...
Что известно о персонажах и актерах первого в киноистории легендариума Дж.Р.Р. Толкина сериала, ра...
Художник скончался в возрасте 72 лет в результате сердечного приступа. Об этом в соцсети сообщил шеф...
11.09.2022