Певец Олег Газманов рассказал, почему уехал из России

11.09.2022

Певец Олег Газманов рассказал, почему уехал из России

Певец Олег Газманов уточнил, куда именно он уехал из России. Ранее в СМИ появились данные о его отъезде. По словам артиста, он в Гомеле, где было запланировано выступление. Об этом пишут «Народные новости».

«Спасибо всем, кто был на стадионе. Свободных мест и билетов практически не было. Я хрипловато, но спел весь концерт и взял все положенные ноты. Удивительная здесь публика», — заявил Газманов.

Выступление певца было запланировано на 10 сентября в Гомеле. Известно, что самочувствие Газманова перед концертом было неважным, однако он не стал отменять мероприятие.

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