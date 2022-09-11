В движении «Ветераны России» призвали наказать Сергея Шнурова после его концерта

11.09.2022

В движении «Ветераны России» призвали наказать Сергея Шнурова после его концерта

Глава Общероссийского движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал наказать певца Сергея Шнурова. По данным pasиздания ИА «SM.News», он посчитал песню о сгоревшей столице негодной в исполнении группы «Ленинград».

Как считает Резяпов, концерт «Ленинграда» — «спланированная культурная и информационная диверсия». 

Также Резяпов полагает, что лидер группы Шнуров оскверняет мир своей бранью и нецензурной лексикой. Это, как считает общественник, является причиной для отправления артиста на фронт.

Помимо обращений в Генпрокуратуру и СК России, Резяпов написал в администрацию президента и Госдуму, чтобы те посодействовали проведению проверок в отношении Шнурова.

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