Marvel выпустила трейлер сериала «Секретное вторжение»

11.09.2022

Marvel выпустила трейлер сериала «Секретное вторжение»

Во время мероприятия D23 Expo 2022 студия Marvel продемонстрировала дебютный трейлер сериала «Секретное вторжение». Главным героем в нем выступит Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона.

В других ролях: Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Мартин Фриман и Дон Чидл.

Шестисерийный проект основан на сценарии Кайла Брэдстрита, адаптировавшего одноименный кроссовер 2008-2009 годов. Сюжет «Секретного вторжения» строится вокруг ветеранов киновселенной Марвел Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и Талоса (Бен Мендельсон).

Фото: Pixabay