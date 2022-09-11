«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля получил документальный фильм Лоры Пойтрас

11.09.2022
Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» (All the Beauty and the Bloodshed) американского режиссера Лоры Пойтрас удостоился главной премии 79-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва святого Марка». Об этом объявило международное жюри во главе с американской актрисой Джулианной Мур.
Эта лента стала единственной документальной среди 23 картин основного конкурса.
Пойтрас прославилась документальным фильмом об Эдварде Сноудене «Citizenfour: Правда Сноудена» (Citizenfour, 2014), за который получила премию «Оскар» в 2015 году.
На этот раз американская журналистка обратилась к фигуре современной художницы Нан Голдин. Особое внимание уделено ее усилиям по привлечению к ответственности фармацевтической компании Purdue Pharma и ее владельцев (семья Саклер), которых она обвинила в опиоидной эпидемии в США.
Фото: Pixabay