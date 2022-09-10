Студия Lucasfilm показала трейлер сериала «Уиллоу»
Студия Lucasfilm показала трейлер сериала «Уиллоу»
10.09.2022
Новый ролик по фэнтези-шоу Willow представили на выставке D23, где прошли презентации проектов разных подразделений Walt Disney.
События сериала развернутся через два десятка лет после истории оригинальной кинокартины. В центре повествования окажется волшебник Уиллоу из нелвинов, которому предстоит заняться восстановлением баланса во вселенной. К счастью, он будет заниматься этим не один. К сожалению, это очень тяжелое бремя.
Шоураннерами проекта стали Вэнди Марикл и Джонатан Кэздан. Пилот снял Джон М. Чу. В главной роли — Уорик Дэвис (профессор Флитвик и гоблин Крюкохват из «Гарри Поттера»). Также в касте — Кристиан Слейтер.
Уорик Дэвис сыграл молодого Уиллоу в оригинальном фильме 1988 года, который снял Рон Ховард по сюжету Джорджа Лукаса. Фильм тепло приняли критики, он получил номинации на «Оскар», однако провалился в прокате. В итоге задуманная Лукасом четырехчастная история закончилась на первом фильме.
Дебют «Уиллоу» состоится 30 ноября на стриминге Disney+.