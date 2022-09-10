Эдгард Запашный объяснил, в чем цинизм темнокожих хоббитов и русалочки

10.09.2022
Представитель цирковой династии раскритиковал ремейк «Русалочки» и сериал по «Властелину колец» с темнокожими актерами. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.
Запашный полагает, что подобные нововведения являются частью борьбы против расизма. Но они достигают противоположной цели: «лишь подталкивают общество к неприязни к людям с темной кожей».
«Цинизм заключается в том, что на повестке — лишь проблемы темнокожих. И никто никогда не вспоминает о коренных жителях Америки — индейцах. Загнали их в свои резервации и забыли», — написал комментатор.
10 сентября Walt Disney поделился первым тизером новой версии «Русалочки», которую сыграла Холли Бэйли. Фильм станет игровым ремейком классического мультфильма 1989 года. Премьера музыкальной ленты назначена на май 2023 года.
В начале сентября вышли первые серии шоу «Властелин колец: Кольца власти», где появились темнокожий эльф Арондир (Исмаэль Крус Кордова), темнокожая принцесса гномов Диса (София Номвет), мохноног Садок (Ленни Генри). Некоторые поклонники легендариума раскритиковали каст шоу, назвав его не соответствующим романам Толкина.
Фото: кадр из трейлера «Русалочки»