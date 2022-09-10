Впервые в шоу «Звезды в Африке» испытания пройдут ведущие

10.09.2022
Третий сезон реалити-шоу стартует на канале ТНТ. В новых выпусках еду в саванне будут добывать участники предыдущих сезонов, а боевое крещение пройдут ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян.
11 сентября в эфир выйдет первый эпизод нового сезона «Звезд Африки», съемки которого прошли в ЮАР. В него пригласили самых ярких участников первого и второго сезонов. Вновь проверить себя решились Саша Стоун, Роза Сябитова, Станислав Ярушин, Вячеслав Малафеев и др.
Теперь у игроков прибавится задач. Помимо добывания еды в саванне и прохождения испытаний, героям предстоит договариваться и объединяться, чтобы победить. На этот раз в финал сможет выйти только вся команда, а не отдельные люди. Как и прежде, каждую неделю будет выбывать один участник и прибывать другой.
Еще одним нововведением станет прохождение испытаний ведущими. Уже в первом выпуске им предстоит выполнить сложнейшие задания, чтобы открыть ящики с участниками.
Начало эфира в 19:00 мск.
Фото: Pixabay