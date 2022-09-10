После съемок в «Голосе» Ларисе Гузеевой приходится восстанавливать здоровье

10.09.2022
Новая ведущая вокального шоу Первого канала, которую многие зрители восприняли в штыки, пожаловалась в соцсетях на свое состояние после съемочного процесса.
Лариса Гузеева поделилась видео, на котором массажист Михаил разминает ее стопу, а она комментирует свое самочувствие.
«Миша реанимирует после вчерашней съемки. Просто какой-то ужас! Почему нельзя в кроссовках все время работать?» — говорит артистка.
По словам Михаила, все дело — в красоте.
На видео обратил внимание телеграм-канал «Звездач». По его информации, речь в ролике идет о съемках в шоу «Голос 60+», новый сезон которого ведет Гузеева. Ранее она была соведущей свадебного проекта «Давай поженимся». В «Голосе» актриса сменила Дмитрия Нагиева, об уходе которого сожалеют многие поклонники музыкальной передачи. Комментаторы не раз отмечали его харизму и юмор, которые, по их мнению, делали «Голос» особенным. При этом нашлись и те зрители, которым понравился подход Гузеевой.
Фото: Pixabay